Jean-Jacques Peroni fait ses adieux à la rue Bayard

publié le 05/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes

Une Grosse Tête femme d’affaire et qui en est elle-même toujours une.

… Peri Cochin



Une Grosse Tête qui ne peut pas s’empêcher de demander « salé ou sucré » dès qu’il voit quelqu’un dans un fauteuil.

… JeanFi Janssens

Une Grosse Tête roi de l’immobilier et ça fait un bail qu’il n’a pas répondu à une question.

… Stéphane Plaza

Une Grosse Tête pour qui quand les jours rallongent, ben l’apéro aussi.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui arrivait rue Bayard sans peur et sans reproche et qui arrivera bientôt libéré avenue du général de Gaulle à Neuilly.

…Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui n’a pas attendu le déménagement de RTL pour emballer tout ce qui passe.

… Pierre Bénichou

