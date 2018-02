Jean-Jacques Peroni enchaîne les bonnes réponses aux Grosses Têtes RTL

publié le 27/02/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui est la vraie star du salon de l’agriculteur même les vaches la reconnaissent.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qu’on n’a pas encore présenté à Joey Starr.

…Arnaud Tsamère



Une Grosse Tête dont l’intelligence lui permet d’être absurde.

… François Rollin



Une Grosse Tête qui avait eu l’idée de faire un Louvre dans sa cuisine avant qu’on en ouvre un à Lens ou à Abou Dhabi.

…Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui ne l’a jamais chopée malgré toutes ses bonnes réponses.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête pour qui la chute des températures c’est de passer d’un whisky à 40° à du vin à 12 degrés.

…Jean-Jacqes Peroni

peroni

