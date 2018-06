Jane Birkin dans A La Bonne Heure

publié le 20/06/2018 à 12:30

Depuis la sortie de l'album Birkin/Gainsboug - Le symphonique il y a un peu plus d'un an, dans lequel Jane Birkin rend hommage à l'interprète de La Javanaise, la chanteuse de 71 ans rencontre un immense succès. Avec sa tournée, elle sillonne les routes de France et chante également à l'étranger. Sous la direction artistique de Philippe Lerichomme, compagnon de route du célèbre couple depuis les années 70, une vingtaine de chansons ont été arrangées par le compositeur japonais Nobuyuki Nakajima.





En octobre dernier, l'album a même été réédité et propose désormais des contenus exclusifs ! En plus du CD, un medley inédit a été ajouté. Les fans peuvent également retrouver le concert Via Japan mais surtout Mes images privées de Serge, un documentaire de 40 minutes sur le couple Birkin-Gainsbourg, filmées et commentées par Jane en personne.

Jane Birkin actuellement en tournée avec son album hommage à Gainsbourg

Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'aller applaudir Jane Birkin sur scène, sachez qu'il reste quelques dates françaises. L'interprète de Je t'aime... moi non plus sera par exemple le 12 juillet au Festival de Saint-Riquier, le 15 juillet sur la grande scène des Francofolies à La Rochelle, le 17 juillet aux Nuits de Fourvière à Lyon ou encore le 29 juillet aux Escales de Saint-Nazaire. La tournée internationale, elle, se poursuivra jusqu’à fin 2019.

