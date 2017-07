James Brown et expressions animalières dans La Curiosité

publié le 20/07/2017 à 12:00

1ère partie : L'incroyable James Brown

Oliver Cachin, journaliste et expert ès soul, vous révèle les petits et grands secrets de James Brown, mais surtout revenir sur la carrière exceptionnelle de l'artiste.

Olivier Cachin est également l'auteur du livre Soul For One paru chez La Martinière.



Soul for one

2ème partie : Expressions animalières

"Se jeter sur la nourriture comme un morpion sur les couilles d’un Roi", "être vexé comme un pou", "être fermé comme une huître", "payer en monnaie de singe"...d'où viennent ces expressions mettant en scène les animaux ?

le naturaliste François Lasserre vous répond !



François Lasserre est l'auteur du livre Comme vache qui pisse est publié chez Delachaux & Niestlé.



Comme vache qui pisse