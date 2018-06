Jacques Attali dans A La Bonne Heure

publié le 06/06/2018 à 12:30

Écrivain, Jacques Attali est l’auteur de plus de soixante-dix romans, essais, biographies et pièces de théâtre. L'économiste vient de publier Les chemins de l'essentiel aux éditions Fayard. Dans cet ouvrage, le romancier livre son best-of de lectures, musiques et peintures qu'il faut absolument connaître selon lui.

"Les chemins de l'essentiel" de Jacques Attali, chez Fayard

"Une vie bonne, libre, épanouie le sera davantage si on la traverse en ayant la chance de fréquenter aussi souvent que possible les plus grands chefs-d’œuvre de la création humaine. Ils constituent un formidable moyen de découvrir les autres, le monde et soi-même. Aussi m’est-il venu l’idée d’oser dresser une liste des principaux romans, essais, films, œuvres musicales, tableaux, monuments, sculptures et sites de toutes les cultures. J’ai mis plusieurs décennies à établir cet inventaire. C’est une immense joie que de partager cet essentiel humble et subjectif auquel chacun devrait avoir accès. Un essentiel à portée de tous. Un essentiel qui surprendra, quelle que soit sa culture d’origine. Et maintenant, lisez, écoutez, regardez, vivez !" - Jacques Attali



