publié le 17/02/2017 à 18:44

Je ne vais pas tourner autour du pot et des potes, il y a un certain nombre d'animateurs que je regarde par principe, parce qu'ils vont de l'avant en assurant leurs arrières humainement, sachant se protéger d'un milieu dont ils connaissent les dangers. Oui, c'est ça, ils savent avancer en ayant du recul. Bardés d'humour et de bonne humeur, ils savent se mouvoir sans s'émouvoir entre les petits traîtrises des uns et les grandes trahisons des autres.



Comptent ainsi au nombre des animateurs "endurants" et "endurcis" que j'aime tout particulièrement Olivier Minne, pour qui il a été longtemps plus simple de joindre les grands patrons américains que ceux de France télévisions. Citons encore, pas complètement au hasard, Laurence Boccolini ou Carole Rousseau, une animatrice aussi courageuse que méconnue. Elle présente - entre autres - formidablement ce Grand concours des animateurs qui reste pour moi le meilleur jeu de toute l'histoire de la télévision. Et Dieu sait que j'en apprécie par ailleurs beaucoup d'autres.

Comme, tiens donc, le Grand blind test de Laurence Boccolini ce soir sur TF1, un bon jeu musical portant sur toute la "gamme" des chansons et faisant participer à 20H55 aujourd'hui des "personnalités-maison", celles de la première chaîne, évidemment ! D'où peut-être, par extension, il faut le reconnaître et l'évoquer, cette impression de déjà vu d'un programme sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Oui, une impression de "ressassé", d'être "entre copains", pour ne pas dire "entre soi". Comme en charentaises.

Les jeux télé ou l'art de "l'entre-soi"

Dans ce domaine des invités, c'est d'ailleurs encore le Grand Concours qui s'en "sort le mieux", en accueillant tout de même régulièrement plusieurs présentateurs d'autres grands-groupes-media. Reste que, même pour cette production ultra-rodée, la constitution d'un plateau "varié" est de plus en plus difficile. On en veut pour preuve l'émission du 10 février dernier, qui a dû se passer de plusieurs "fidèles-parmi-les-fidèles".



J'avais moi-même dû renoncer à participer pour cause de direct en face à la même heure sur C8, avec désistement également obligatoire pour Benjamin Castaldi, Estelle Denis mais également cette fois-là Bruno Guillon, Olivier Minne, Élodie Gossuin, tous d'"astreinte" et d'"active" sur France 2 !



Comment s'étonner dès lors de retrouver les "vedettes-maison" de TF1 dans les quizz de TF1, et les "vedettes-maison" du service public dans les tests du service public ? Oui, c'est logiquement de plus en plus "casse-tête", répétons-le, de concocter et composer un "panel" varié entre la frilosité de chaines ulcérées à l'idée de "valoriser la concurrence", et la prudence de "gloires-télé" refusant de courir le risque d’apparaître ridicules après une mauvaise réponse !

Il faut être indulgents pour les divertissement devant faire avec leurs stars locales Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Il faut donc être admiratifs devant les programmes qui parviennent à obtenir des "ressortissants-avec-passeports" prêtés par les chaines rivales, et indulgents pour les divertissements devant "faire avec leurs stars locales" !



C'est d'ailleurs certes un plateau très TF1-TF1 centré et concentré ce soir autour de Laurence Boccolini et de son blind test, composé uniquement de journalistes, de comédiens et d'artistes très populaires, de Nikos à Denis Brogniard en passant par Christophe Beaugrand, Elsa Fayer, Laurent Ournac, Fauve Hautot, Artus et Sandrine Quétier. Honnêtement et pour finir sur une note positive, on souhaite donc à tous ces "maitres-chanteurs" de ne pas déchanter.