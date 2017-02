publié le 16/02/2017 à 18:25

Il n'y a plus de saison mon bon monsieur... C'est particulièrement vrai si on regarde toutes ces émissions de télé-réalité où, jour après jour, on suit les aventures (quel grand mot) de garçons et de filles partis se faire voir ailleurs, se chauffer à longueur de journée au soleil du Brésil ou d'Argentine. Et quand je dis "se chauffer", je me comprends vu qu'ils s'y connaissent, justement, en chamailleries...



Certains observateurs affirmant du coup par ricochet que ces jeunes gens en "tiennent une couche", et il n'est pas question, là, de la couche d'ozone...Vous l'avez compris, on parle aujourd'hui des Ch'tis, des Marseillais et autres Anges auxquels nous ne pouvons pas échapper tant ils alimentent les bêtisiers de tous ordres et de tous désordres.

Des candidats qui se ressemblent tous

Pas question, là, de porter un jugement de fond sur des programmes que je ne regarde pas assez pour pouvoir jauger sainement leur "intensité dramatique". Il serait en effet très injuste d'évaluer une émission à partir de quelques extraits "chopés" sur les réseaux sociaux. Mais faute de pouvoir s'exprimer sur le fond, on va s'exprimer sur la forme. Sur les formes.

Ce qui frappe avant tout, c'est la similitude physique des "héros" de ces quotidiennes. Je me suis livrée à une petite expérience. J'ai étalé par terre les photos de chacun de ces groupes (vu leur niveau, je n'ose pas parler de "photo de classe") : celle des Ch'tis, celle des Marseillais, celle des Anges de la télé-réalité, etc. Cela étant posé et déposé, sur le sol, donc, j'ai ensuite demandé à plusieurs témoins de m'identifier, sans se pencher, les divers groupes.



À hauteur d'individu. Résultat : deux personnes seulement ont su préciser "qui était qui". Pour eux, comme on disait autrefois, c'était "blanc bonnet et bonnet blanc". Mais un bon 95C, le bonnet. Avec surtout une multiplication de "clones"...prénommés Valentin, Kevin, Liam, Julien, Manon, Adexia, Kim, Milla, Jasmine, Mélanie, Jonathan, Anthony, Mickaël, et j'en passe qui me dépassent.

Des corps modifiés

Eux se traitent d'ailleurs tous de minables et de "mochetés" (beaux de loin mais loin d'être beaux)... alors qu'il y a dans chaque équipe le même quota, le même comptant, on le répète, de jolies filles avec jupes au "ras de la joie de vivre". Et de garçons portant plus de tatouages sur le corps qu'il y a de tags sur les murs d'un squat, sans oublier l'inévitable épilation globale façon "frite bien huilée". C'est d'ailleurs curieux de prétendre faire un programme au poil après les avoir tous enlevés.



Et bien sûr, n'oublions pas les fausses brunes incendiaires, la fausse cougar, les vrais cabots, et les jolies filles du Sud trop blondes avec des racines trop noires. C'est bien la seule racine qu'elles connaissent, la racine carrée ne faisant pas partie des préoccupations de ces équipes où on massacre en fait autant le français que les maths... On y remanie au passage les lois de la nature, en affirmant par exemple "Quoiqu'on en dise, je suis sûr qu'il y a deux Lunes". Si on voulait faire du mauvais esprit, on évoquerait les leurs, de lunes, avec des poses d'implants dont on regrette la banalisation.



C'est peut-être cela, en fin de compte, le plus perturbant : que ces jeunes soient désormais les modèles d'ados considérant qu'il est normal voire indispensable de se rajouter de la "matière" de-ci de-là - implants mammaires, parfois fessiers - pour avoir justement une plus belle "plastique". Et avoir du plomb dans la tête, c'est pas le meilleur moyen d'éviter avoir plus tard du plomb dans l'aile ? Moi, ce que j'en dis...