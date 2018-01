Isabelle Mergault mène la danse dans les Grosses Têtes

publié le 25/01/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui a écrit la pièce qu’elle joue au théâtre tous les soirs parce qu’elle fait tout comme…Sacha Guitry.

…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui est aimée au cinéma, aimée à la radio et Aymé avec un « Y » tous les soirs au théâtre des Nouveautés.

…Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui quand elle crie « oh oui » dans l’intimité, son partenaire lui dit : « Arrête, je ne t’ai pas posé de question ? »

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui est passé de PNC aux portes à RTL au micro.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui prie Saint Roch tous les soirs.

…Philippe Manoeuvre



Une Grosse Tête qui adore qu’on lui offre une photo de ses pieds parce que ça fait 50 ans qu’il ne les a pas vu.

… Bernard Mabille

Laurent Ruquier

