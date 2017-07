Isabelle Mergault mal en point dans les Grosses Têtes

Best of 15.07.17

Isabelle Mergault porte un t-shirt dont Philippe Geluck dit qu'il lui fait penser au slip de Gors Dégueulasse de Reiser. Christophe Dechavanne trouve très C... une citation où il est question de petits. Quand Marcela Iacub parle cela devient tout de suite très sexy, même si elle parle d'horreurs. Une auditrice au téléphone a une voix très aigue agaçante, et elle avoue que son mari n'en peut plus. Marcela Iacub est très excitée par Zorro, mais elle est très excitée par beaucoup de choses. Caroline Diament aussi est excitée par Zorro, mais c'est parce qu'il se casse les c... en sautant sur le dos de Tornado.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Caroline Diament dans Les Grosses Têtes Crédit : Jérôme Domine / SIPA Presse pour RTL