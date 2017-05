Isabelle Mergault est (encore) de mauvaise humeur

publié le 12/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a appelé son premier roman "Un escargot tout chaud" parce que dès qu'elle parle ils mettent le nez dehors.

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui se déplace dans les couloirs de RTL avec un T-shirt "Convoi exceptionnel".

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui dimanche dernier a fêté la victoire de l'OM et d'EM en même temps.

…Titoff

Une Grosse Tête à qui il ne reste plus que deux ans pour devenir le plus jeune Président de la République.

…Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui se verrait bien premier ministre du jardinage.

… Elie Semoun



Une Grosse Tête toujours "En marche"…vers le troquet du coin.

… Jean-Jacques Peroni



Isabelle Mergault Crédit : BERTRAND GUAY / AFP

