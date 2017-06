Isabelle Mergault de plus en plus jalouse

publié le 12/06/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui ira aux Molières quand ça s'appellera les "Sacha Guitry".

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui est plus souvent entrée sur scène que dans une buanderie.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qu'il est plus facile d'avoir sur sa table de chevet avec son livre « il est temps de choisir sa vie » que dans son lit… Sophie Davant



Une Grosse Tête que vous verrez au cinéma à partir du 21 juin dans "Les Ex" et à la radio dès maintenant.

… Jean-Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête plus intéressé par le CSO que par le CSA.

…Laurent Baffie



Une Grosse Tête à qui il suffit de dire "PNC aux portes" pour qu'il soit sur le qui-vive.

…JeanFi Janssens



Isabelle Mergault dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse / RTL



Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !