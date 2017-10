Isabelle Mergault a toujours faim

publié le 17/10/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui met plus facilement les points sur les "i" que les "H" derrière les "c".

…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui vient rejouer ici: "L'une répond aux questions l'autre pas".

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui avec 50 minutes Inside, Confessions Intimes, le loto, Ninja Warrior, Secret Story… nous prouve que des études de journalisme mènent à tout !

... Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui a fêté ses 54 ans hier soir et qui a l'air d'en avoir 70 ce matin.

…Elie Semoun



Une Grosse Tête qui dans son nouvel album fait dire à son chat "On apprend de ses échecs… sauf à la roulette russe."

… Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui grâce au raisin dans le vin, la pomme dans le Calva, la prune dans l'eau de vie, la cerise dans le kirsch et la pomme de terre dans la Vodka suit à la lettre la recommandation 5 fruits ou légumes par jour.

… Jean-Jacques Peroni

Laurent Ruquier

