Introduction en fanfare de Nicolas Bedos dans les Grosses Têtes

Best of 07.08.17

publié le 07/08/2017 à 18:00

Première de Nicolas Bedos aux Grosses Têtes qui trouve que les Grosses Têtes ressemblent à Apostrophe mais finalement non, puisqu'il aperçoit Bernard Mabille.

Arielle Dombasle fait preuve de sa mauvaise foi habituelle. Elle se définie comme animal de grande vitesse et tout terrain.

Christine Bravo trouve que Jean-Pierre Coffe n'a pas de bouche, Laurent Ruquier rectifie, il n'a pas de lèvres. Quant à Isabelle Mergault elle pense qu'il suffit de lui mettre une perruque blonde pour qu'il soit le sosie de Christine Bravo.

Caroline Diament raconte un paquet de "conneries" d'après Laurent Ruquier, n'empêche qu'elle finit par donner la bonne réponse.

Christophe Beaugrand avoue qu'il est amoureux de Pierre Bénichou depuis qu'il l'a vu en maillot de bain à Cuba.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

