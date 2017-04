Intelligence animale dans La Curiosité

publié le 17/04/2017 à 18:00

L'intelligence animale

Peut-on dire que tous les animaux ont une forme d’intelligence ? Quelle est la définition de l’intelligence ? Depuis quand la science le reconnaît et l’étudie chez l’animal ? L’homme est-il le plus intelligent des animaux sur terre ? Pour répondre à toutes ces questions nous recevons Emmanuelle Pouydebat.

Emmanuelle Pouydebat, chercheuse au CNRS et au Museum national d'histoire naturelle et auteure du livre L'intelligence animale, cervelle d'oiseaux et mémoire d’éléphants publié chez Odile Jacob

L'intelligence animale, cervelle d'oiseaux et mémoire d'éléphants

Les trois ors blancs

Nous partirons aussi sur les traces des trois ors blancs : Sel, sucre et farine.

Philippe Anginot nous raconte l’histoire d’une épopée qui a révolutionné le contenu de nos assiettes et fait de la France l’un des leaders mondiaux du secteur.

Philippe Anginot est l'auteur du livre les trois ors blancs paru aux éditions du Papillon Rouge.



les trois ors blancs

Expérience dans un brise-glace russe

En avant pour une expédition en Antarctique à bord d’un brise glace russe, l’Akademik Fedorov !

Cédric Gras est écrivain voyageur et il a eu ce privilège rare de partager le quotidien des femmes et ces hommes qui quittent tout pour affronter les 40èmes rugissants et des températures glaciaires… tout ça pour l’amour d’un continent blanc et qui n’appartient à personne !

Cédric Gras est l'auteur du livre La mer des cosmonautes paru aux éditions Paulsen.

La mer des cosmonautes