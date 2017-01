Insectes dans la Curiosité

Insectes au service de la science, l'histoire des grands magasins et l'infâme Joinovici. La Curiosité Est Un Vilain du 10 janvier 2017.

Crédit : Capture d'écran You Tube / UC Berkeley "CRAM" est un robot cafard destiné à rechercher les personnes ensevelies

par Coralie Lutinier publié le 10/01/2017 à 18:40

Insectes au service de la science

Observer les animaux pour faire progresser la science, c'est ce que font des chercheurs un peu partout dans le monde et notamment, notre invité, le professeur de physique Serge Berthier, spécialiste des nanotechnologies…



Serge Berthier est l'auteur du livre Comment fait le gecko pour marcher au plafond publié chez Belin



L'histoire des grands magasins

Le Bon Marché, le Printemps, la Samaritaine, les Galeries Lafayette, on vous raconte la naissance des grands magasins…. et avec eux l’invention des prix fixes, des soldes, des rayons, des collections, de la publicité, des vitrines … On plonge dans un 19ème siècle vivant et commerçant en compagnie de Renée Grimaud.



Renée Grimaud est l'auteure du livre La fabuleuse histoire des grands magasins aux éditions Prisma

L'infâme Joinovici

on vous raconte un destin digne d’un roman noir...Comment ce chiffonnier, Joseph Joinovici était-il devenu milliardaire à Paris pendant la deuxième guerre mondiale? Comment ce juif immigré a-t-il pu collaborer avec les Allemands puis aider les résistants ?

Le récit de l'infâme Joinovici nous est raconté par Nathalie Carpentier.

Joinovici : l’Empire souterrain du chiffonnier milliardaire publié aux éditions French Pulp.

