Il arrive à Christine Bravo d'avoir la tête dans le four

Best of 07.07.17

publié le 07/07/2017 à 18:01





Isabelle Mergault perd des morceaux de brioche dans son décolleté. Les chemises de Jean-Jacques Péroni font encore parler. Quand Christine Bravo raconte la Case de l'Oncle Tom, ça donne c'est un noir qui vie dans une case. Non le compositeur de Carmina Burana n'a pas chanté Big Bisou. Comparatif Bernard Mabille Christophe Willem et on apprend des détails anatomiques sur Christophe de la part de Christine Bravo. Quand Christine Ockrent dit que Christophe Beaugrand chante faux, elle n'est pas dure, elle est franche.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances



Christophe Willem se fait chahuter par Christine Bravo Crédit : dailymotion