Hollywood et petites bêtes dans La Curiosité

publié le 16/11/2017 à 13:00

Première partie : Les dessous d'Hollywood

Malgré l'affaire Weinstein, malgré les scandales sexuels qui se succèdent depuis des semaines, Hollywood fait toujours rêver les comédiens, et les auteurs du monde entier. On vous dévoile les coulisses de l'usine à rêves avec Yannick Dehée, éditeur et historien, et

Théophile Simon



correspondant du Parisien Week-End aux Etats-Unis qui a enquêté sur place.



à lire : l'article Plongée dans les coulisses d’Hollywood dans le Parisien Week-End à paraître demain.



Le Parisien Week-end

Deuxième partie : Les petites bêtes de vos maisons

Des cafards, des mites, des mouches, des moustiques, des poissons d’argent… on n’est pas dans une forêt mais dans votre logis !

Ce sont nos colocataires malgré nous, les insectes peuplent notre maison…On part à leur découverte avec l'entomologiste François Lasserre.



à lire : Les petites bêtes de la maison… et la chambre paru aux éditions Salamandre

Les petites bêtes de la maison... et la chambre