Histoire et Dakar dans La Curiosité

publié le 16/01/2018 à 13:00

Première partie : Les énigmes de l'Histoire

Qui était derrière le masque de fer ? Ravaillac a-t-il réellement agit seul ? Emile Zola est-il vraiment mort asphyxié chez lui ?

On découvre quelques-unes des plus grandes énigmes de l’histoire de France en compagnie de l' historien et écrivain Jean-Christian Petitfils.



à lire : Les énigmes de l’histoire de France publié aux éditions Perrin - Le Figaro Histoire

Deuxième partie : 40 ans de Paris-Dakar

On vous embarque dans les coulisses du Paris-Dakar qui fête ses 40 ans.

Les débuts en 1978, les histoires de bivouac, les drames aussi, on s’attaque au désert et à ses dangers avec Philippe Sanfourche, journaliste au service des sports de RTL



Daniel Balavoine et Thierry Sabine font partie des cinq personnes qui ont péri lors du rallye Paris-Dakar, le 14 janvier 1986 Crédit : AFP / Archives