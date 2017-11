Héros et orthographe dans La Curiosité

publié le 21/11/2017 à 13:30

Première partie : La vraie vie des héros de fiction

"Inspiré d'une histoire vraie"…c'est ce que Victor Hugo ou Alexandre Dumas auraient pu écrire en exergue des romans qui les ont rendus immortels...Le comte de Monte Cristo, D'Artagnan, Tarzan, Jean Valjean, Robinson Crusoé, ces héros de fiction ont tous existé.

On vous raconte leur vraie histoire, avec le journaliste et auteur Nicolas Carreau.





à lire : La vraie vie des héros publié à la Librairie Vuibert.



La vraie vie des héros

Deuxième partie : le justicier de l'orthographe

Tentacule, masculin ou féminin ? On amène un gâteau ou on l’apporte ?

On dit : par contre ou en revanche ? On va débusquer toutes ces petites fautes qui rongent notre français grâce à Sylvain Szewczyk le zorro des mots, créateur du site Bescherelle ta mère.



à lire : Je t'apprends le français Bordel ! publié aux éditions Larousse

Je t'apprends le français Bordel