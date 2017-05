Hélène de Fougerolles et Olivier Sitruk dans A La Bonne Heure

publié le 19/05/2017 à 12:36

Le 27 mai prochain, France 3 dévoilera un nouvel épisode de sa série de téléfilms Meurtres à. L'intrigue de cet inédit se déroulera cette fois-ci à Strasbourg et mettra en scène un nouveau duo : Hélène de Fougerolles et Olivier Sitruk. Les deux comédiens donneront la réplique à Jean-Baptiste Maunier, la star du film à succès Les choristes.

Hélène de Fougerolles et Olivier Sitruk dans "Meutres à Strasbourg" sur France 3 le 27 mai 2017

L'histoire : Alors que Julian Mathis, jeune héritier du prestigieux domaine viticole du Clos-Mathis, et Clara Lemestre, brillante œnologue récemment embauchée, s’apprêtent à faire déguster une cuvée spéciale de vin d’Alsace à de riches investisseurs étrangers, c’est un vin rosé, et non pas blanc qui sort... A l’intérieur de la cuve, ils trouvent le corps de Ronald Mathis, le père de Julian, les yeux collés ! Katel Leguennec (Hélène de Fougerolles), commandant du SRPJ de Strasbourg arrive sur place. Elle y retrouve Maxime Keller (Olivier Sitruk), patron du service-médico-légal. Ils ont vécu une belle histoire d'amour dans leur jeunesse mais après le départ de Maxime, Katel, restée à Strasbourg, est tombée amoureuse de Franck, le père de Maxime, et l'a épousé. Malgré la gêne palpable entre eux, ils interrogent Lydie Mathis, la matriarche imposante de la famille Mathis.Dans la famille Mathis et son entourage, tout le monde semble avoir une raison, à un moment, d’avoir assassiné Ronald. L'enquête va progressivement faire apparaître des indices

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

