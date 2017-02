Helena Noguerra est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 14/02/2017 à 10:27

Comédienne, réalisatrice et chanteuse, Helena Noguerra est une véritable touche-à-tout ! Aujourd'hui, elle endosse le rôle d'auteure et publie un roman d'amour intitulé Ciao Amore chez Flammarion,.

"Ciao Amore" d'Helena Noguerra (Flammarion)

"Le premier qui m'interpelle je l'aimerai pour toujours, et il devra m'aimer en retour, sinon je le tue." Cette histoire commence par un pari, celui que s'est lancé Cléophée, vingt-huit ans. Son défi lui fera croiser le mystérieux Ferdinand... Cédera-t-il à son charme vénéneux ? Iront-ils jusqu'au bout de la folie ? Où les emmènera ce duel au soleil ? Entre Paris, Nice et l'Italie, ce roman est un véritable "road-movie", une fugue cinématographique et passionnée.



Pour compléter le récit, le lecteur peut se rendre sur le site ciaoamore.fr, où la voix d'Helena Noguerra accompagne le roman en chanson. L'auteure a également pris la caméra pour filmer son héroïne dans une dizaine de vidéos poétiques accompagnées d'extraits du roman.

