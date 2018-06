Heather Locklear ("Melrose Place") hospitalisée pour des troubles psychiatriques

publié le 19/06/2018 à 15:35

C'est une période particulièrement noire que traverse l'actrice américaine Heather Locklear. Devenue célèbre en France et dans le monde pour son rôle dans la série Melrose Place durant les années 90, elle fait désormais la une des magazines people pour ses difficultés.



Dans la nuit du dimanche au lundi 18 juin 2018, l'actrice a été admise dans un service psychiatrique a révélé le site TMZ, avant une confirmation du magazine Variety. Le site people assurait que la mère de l'actrice avait été celle qui avait prévenu les secours. Heather Locklear aurait fait preuve d'une grande confusion et aurait menacé de retourner une arme contre elle pour attenter à sa vie. Dans un enregistrement des services de secours, publié par le site, on peut entendre que l'actrice n'avait pas d'arme à feu dans son domicile.

En février dernier, TMZ avait aussi révélé que Heather Locklear avait été arrêtée pour violences contre son conjoint. Elle aurait été très agressive avec les agents de police rencontrés lors de son arrestation, menaçant même de leur tirer dessus s'ils revenaient chez elle. Ces menaces avaient provoqué la fouille totale de son domicile et la mise sous scellés d'un pistolet.