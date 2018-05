Guillaume Musso dans A La Bonne Heure

publié le 01/05/2018 à 12:30

Depuis sept années consécutives, Guillaume Musso est l'écrivain le plus lu en France. Traduit en quarante langues, il a écoulé plus de 30 millions d'ouvrages à travers le monde, dont 25 millions rien que sur les territoires francophones. Le 24 avril dernier, l'auteur a publié La jeune fille et la nuit, son seizième roman aux éditions Calmann Levy. Et pour la première fois, l'histoire se déroule sur la Côte d'Azur, sa région natale. Le thriller a été tiré à 400.000 exemplaires dès sa sortie.

"La jeune fille et la nuit", le nouveau roman de Guillaume Musso (Calmann Levy)

L'histoire : Un campus prestigieux figé sous la neige. Trois amis liés par un secret tragique. Une jeune fille emportée par la nuit.



Côte d’Azur - Hiver 1992

Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, "l’amour est tout ou il n’est rien". Personne ne la reverra jamais.



Côte d’Azur - Printemps 2017

Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime (les meilleurs amis de Vinca) ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre bâtiment.

Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce qu’éclate la vérité.

Le paradis de Cerrone

Marc Cerrone vient de signer son autobiographie intitulée Paradise aux éditions EPA. Dans cet ouvrage, le Père du disco en France, auteur de Supernature et Love In C Minor, revient sur son incroyable success story.

"Paradise", l'autobiographie de Cerrone (E/P/A - Hachette Editions)

Octobre 1976 – Marc Cerrone craint de devoir renoncer à vivre de sa passion, la musique. Après avoir connu un beau succès avec son premier groupe, Kongas, il vient de se faire claquer la porte au nez par toutes les maisons de disques françaises en présentant son premier album solo.Par un incroyable concours de circonstances, son disque, Love In C Minor, arrive outre-Atlantique et les DJs s’en emparent.Il n’en sait encore rien, mais une simple petite erreur a scellé son destin…



Printemps 2018 – Celui que l’on surnomme volontiers le "roi du disco", le "papa de la French touch" et que l’on qualifie souvent de pionnier de la dance music, continue de faire danser les foules aux quatre coins de la planète, sur scène avec sa batterie, dans les clubs derrière ses platines, ou mixé et remixé par quatre générations de DJs.



L’histoire de Marc Cerrone est un roman palpitant et inspirant.Sa vie, entre la France et les Etats-Unis, est émaillée d’expériences poussées toujours plus loin et de rencontres extraordinaires. Son parcours est une succession de rebondissements haletants, de coups de chance saisis au vol et d’obstacles subtilement transformés en tremplins vers de nouveaux paradis.

