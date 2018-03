Groenland et Orly dans La Curiosité

publié le 16/03/2018 à 13:10

Première partie : Aventures au Groenland

Nicolas Dubreuil, explorateur et photographe, passe près de neuf mois par an près des pôles. Depuis 25 ans, il sillonne en kayak, à ski, en traîneau et à pied les régions les plus reculées du Grand Nord. Il y a quelques années, il décide même d'y acheter une maison. À Kullorsuaq. Un village découvert par hasard et situé au fin fond du Groenland, où la chasse à l'ours et au phoque est une question de survie.

A lire : Akago, ma vie au Groenland publié aux éditions Robert Laffont.



Akago

Deuxième partie : L'aéroport d'Orly

Deuxième aéroport français, l’aéroport de Paris-Orly fête cette année ses 100 ans. Construit dans l'entre-deux guerre, à 10km de Paris, Paris-Orly enchaine les mutations, s'adaptant aux besoins de l'histoire et aux développements de l'aviation civile, il accueille aujourd’hui plus de 30 millions de passagers par an.

Le journaliste Frédéric Beniada vous fait visiter Orly.

A lire : Paris-Orly, 100 ans publié aux éditions de la Martinière.



Paris-Orly, 100 ans