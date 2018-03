Grimaldi et supermarchés dans La Curiosité

publié le 13/03/2018 à 12:04

Première partie : La saga des femmes Grimaldi

Depuis plus de 700 ans, la dynastie Grimaldi règne sur Monaco et assure sa grandeur. Des somptueuses cérémonies de mariage, en passant par de grandes soirées caritatives : tout ce que réalise la famille princière fascine la planète. Mais derrière ce conte de fée se cachent aussi des femmes à la personnalité exceptionnelle. Assumant avec élégance les codes de la royauté, les femmes de la dynastie symbolisent la liberté, la modernité et l'indépendance.

La sage des femmes Grimaldi nous est racontée par le réalisateur et journaliste Jean-Luc Genest et Stéphane Bern.



à voir : Monaco, les femmes de la dynastie Grimaldi diffusé ce soir à 21h sur W9.



Deuxième partie : 100 jours sans supermarché

La journaliste Mathilde Golla a relevé un défi : passer 100 jours sans mettre les pieds dans un supermarché. Cette expérience lui a permis de découvrir des solutions alternatives, d’enquêter sur les réseaux de ventes directes du producteur au consommateur en plein essor et de dénicher les bonnes adresses. Elle nous raconte son aventure.

à lire : 100 jours sans supermarché, le 1er guide des circuits courts paru aux éditions Flammarion



