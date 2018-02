Grégoire Delacourt dans A La Bonne Heure

publié le 28/02/2018 à 12:30

Après le succès de Danser au bord de l'abîme en 2017, Grégoire Delacourt revient en librairie avec La femme qui ne vieillissait pas, aux éditions Lattès. Dans ce nouveau roman, l'auteur du best-seller La liste de mes envies s'interroge sur le temps qui passe. Il met également avant une nouvelle héroïne du quotidien, Betty, dont l'histoire pointe du doigt un mal qui ronge beaucoup de femmes : le désir de rester jeune et belle.

"La femme qui ne vieillissait pas", le nouveau roman de Grégoire Delacourt

L'histoire : « À quarante-sept ans, je n’avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune patte d’oie ni ride du sillon nasogénien, d’amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune cerne; j’avais trente ans, désespérément. » Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend de l’âge sans s’en soucier, parce qu’elle a d’autres problèmes. Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a Betty.

