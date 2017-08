Grands singes et voyages dans la Curiosité

publié le 18/08/2017 à 12:00

Première partie : Le mystère de l'île à éclipses

L’homme descend du singe ? Pas vraiment… On a en revanche des ressemblances troublantes avec ce primate… c’est pourquoi on l’observe avec affection et attention. A quel point sommes-nous proches ? Vous allez découvrir qu’ils ont un langage, une mémoire et même une culture !



On vous emmène à la rencontre des grands singes en compagnie de Cécile Bonneau.



Cécile Bonneau

2ème partie : Souvenirs de voyages d'un globe-croqueuse

Stéphanie Ledoux voyage à travers le monde avec son carnet de dessin, elle croque les visages de ceux qu’elle rencontre en Birmanie, Ethiopie, Namibie, en Papouasie. C’est un voyage lent et patient que Stéphanie Ledoux, globe-croqueuse, nous fait découvrir au fil de ses crayons.

Retrouvez les carnets de voyage de Stéphanie Ledoux sur son blog Et puis votre dernier carnet de voyage Rencontres autour du monde paru aux éditions Elytis



Rencontres autour du monde