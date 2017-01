Grands magasins et pop-culture dans la Curiosité

La grande histoire des grands magasins et pop-culture. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 21 janvier 2017.

Crédit : SIPA Un croquis du XIXème siècle représentant "Le Bon marché à Paris

par Caroline Dangles publié le 21/01/2017 à 12:00

Le Bon Marché, le Printemps, la Samaritaine, les Galeries Lafayette, on vous raconte la naissance des grands magasins…. et avec eux l’invention des prix fixes, des soldes, des rayons, des collections, de la publicité, des vitrines … On plonge dans un 19ème siècle vivant et commerçant en compagnie de Renée Grimaud.



Renée Grimaud est l'auteure du livre La fabuleuse histoire des grands magasins aux éditions Prisma

La fabuleuse histoire des grands magasins

Pop art, pop musique… qu’est ce que la pop culture, elle est née dans les années 20, et elle s’est infiltrée partout dans la bd, les séries, l’art, la musique, et même le style vestimentaire.



On fait le tour de la pop culture avec le journaliste Hubert Artus, auteur du livre Pop Corner, la grande histoire de la pop culture 1920 – 2020 publié aux éditions Don Quichotte.