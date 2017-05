Grands magasins et élections folles dans La Curiosité

publié le 07/05/2017 à 12:00





Les grands magasins

Le Bon Marché, le Printemps, la Samaritaine, les Galeries Lafayette, on vous raconte la naissance des grands magasins…. et avec eux l’invention des prix fixes, des soldes, des rayons, des collections, de la publicité, des vitrines … On plonge dans un 19ème siècle vivant et commerçant en compagnie de Renée Grimaud.

Votez fou !

Rions un peu ! Marcel Barbu, Adolphe Bertron, Coluche ou le Captain Cap… Qui sont ces candidats qui nous ont appelé à voter fou ? On vous présente tous les candidats farfelus et malheureux à l’élection présidentielle avec l’écrivain et historien Bruno Fuligni.



