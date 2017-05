Grands débats dans La Curiosité

publié le 02/05/2017 à 18:03

Les petits secrets des grands débats

Petites phrases, piques assassines et répliques d'anthologie, à quelques jours du second tour de l'élection Présidentielle, revivons les grands débats de la Vème République, avec Alain Duhamel .

Alain Duhamel publie Les pathologies politiques françaises chez Plon.

Les pathologies politiques françaises

Moustiques

Quand un Académicien s’attaque au destin des moustiques, ça donne un voyage savoureux raconté par Erik Orsenna.

On va faire le tour du monde et découvrir nos pires ennemis, bien plus dangereux pour l’homme que les requins ou les hippopotames !

Erik Orsenna est l'auteur du livre La géopolitique du moustique paru chez Plon.

La géopolitique du moustique

Les indésirables

C'est un tabou de la Vème république, l’histoire de ces femmes, allemandes pour la plupart raflées par la police Française en mai 1940.

Soupçonnées d’intelligence avec l’ennemi, alors qu’elles avaient majoritairement fui l’Allemagne nazie, elles ont vécu l’enfer au Vel d’Hiv puis dans le camp de Gurs. On vous racontera leur histoire avec Diane Ducret.

Diane Ducret est l'auteur du livre Les indésirables paru chez Flammarion.

Les indésirables