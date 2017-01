Grande Muraille et petites phrases dans la Curiosité

Histoire de la grande muraille de Chine et petites phrases politiques. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 15 janvier 2017.

Crédit : Ed Jones / AFP La Grande Muraille de Chine est endommagée par les pilleurs

par Coralie Lutinier publié le 15/01/2017 à 12:00

Un peu de « bravitude », on grimpe sur la muraille de Chine !

Saviez-vous que ce colosse mesure 5760 kilomètres de long ? c'est l'édifice le plus important construit par la main de l'Homme...il parait même qu'on peut la voir depuis l'espace...

On part à l'assaut de la Grande Muraille de Chine avec le grand reporter Stéphane Lagarde qui publie Aujourd’hui la Chine aux éditions Casterman.



Aujourd'hui la Chine

Les candidats de la présidentielle rêvent tous de se qualifier pour le second tour et de participer au débat des finalistes, qui peuvent basculer sur une petite phrase…

Des candidats qui auront forcément préparé quelques formules chocs pour marquer les esprits, ils espèrent que ces petites phrases deviendront historiques comme celles dont on va parler avec Michel le Séac’h.



Michel le Séac’h publie La petite phrase aux éditions Eyrolles