Grand numéro de Strip-tease de Jean-Pierre Coffe pour les Grosses Têtes

Isabelle Mergault n'aime pas qu'on lui prenne sa place, elle le fait payer à Roselyne Bachelot quand les Grosses Têtes parlent de la robe de l'ex ministre. Laurent Ruquier pose une question sur ce qui s'est passé dans une émission de Thierry Ardisson, c'est Bernard Mabille qui y répond, Thierry ne s'en souvenant pas. Jean-Pierre Coffe s'est retrouvé nu devant la porte à l'extérieur de sa chambre d'hôtel,pour connaître la suite il faut écouter. Du coup cela donne des envies aux Grosses Têtes qui réclament un strip-tease. Concours d'imitation dans les Grosses Têtes, le gangant Christophe Beaugrand qui fait toutes les voix du Bêbête Show. "On sent le perchlo" c'est en cas ce qu'affirme Laurent Ruquier, et de ne pas le savoir à permis à un auditeur de gagner 300 euros.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances.



Thierry Ardisson Crédit : T. Lehut / RTL