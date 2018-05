publié le 04/05/2018 à 13:05

Gilles Furigo, ancien chef du SPHP a passé 23 ans au SPHP, le service de protection des hautes personnalités. Ses missions : prendre en charge l’organisation et la sécurité des visites officielles en France et à l’étranger, assurer la protection des dirigeants ou anciens dirigeants de la République française.

Il nous raconte l’histoire de son service, créé en 1935 qui a longtemps cultivé une certaine discrétion dans la plus pure tradition du Secret du roi...





à lire : Les gorilles de la république – Une unité d’élite au cœur de l’histoire de France paru aux éditons Mareuil



Les gorilles de la Republique