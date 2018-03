Géraldine Danon dans A La Bonne Heure

publié le 27/09/2017 à 12:30

Actrice et réalisatrice, Géraldine Danon est aussi la femme du navigateur Philippe Pourpon. En 2016, elle décide de prendre la mer en famille pour une nouvelle expédition vers le Groenland. La comédienne sait que ce voyage est sans doute le dernier avec ses enfants, devenus grands.Voyant cette ultime aventure familiale comme une nouvelle étape dans sa vie, Géraldine dresse alors un bilan de ses choix de femme, de mère, d'artiste.





A travers La nuit n'est jamais aussi noire qu'avant l'aube (Michel Lafon), elle témoigne avec sincérité sur les raisons qui l'ont toujours poussée à "prendre le risque", à se dépasser et à toujours prendre la vie à bras le corps. Géraldine aborde des questionnements universels qui résonnent en chacun : la vie de couple, les enfants, le temps qui passe et les épreuves à surmonter.

"La nuit n'est jamais aussi noire qu'avant l'aube" de Géraldine Danon (Michel Lafon)

« La mer est arrivée pour moi à un moment où rien d’autre ne pouvait me satisfaire. J’en avais soupe´ des paillettes, des belles robes, des beaux acteurs, des belles paroles et des nuits blanches passées a` refaire le monde pour tout oublier au réveil. Il me fallait du vrai, du dur, du concret. Une violence plus généreuse, plus spirituelle. Plus sauvage. J’avais quitté Paris et j’essayais de me reconstruire, maman célibataire d’un petit garçon âgé de trois ans, après avoir brûlé beaucoup de moi dans des histoires d’amour passionnelles. Je cherchais un nouveau départ et c’est avec Philou et sur les flots que je l’ai trouvé. » - Géraldine Danon

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 29 septembre à Saint-Pierre d'Oléron

- 10 Octobre à Montigny-le-Bretonneux

- 08 Décembre À Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



