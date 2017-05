Georges Blanc est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 01/05/2017 à 12:30

Pour la deuxième édition du Panier Mystère, le célèbre chef triplement étoilé et ambassadeur du titre de Maître Restaurateur, Georges Blanc, a accepté d’en devenir le parrain.



Terres de Chefs, le magazine officiel de l'Association Française des Maîtres Restaurateurs et PassionFroid du groupe Pomona, organisent ce concours national de cuisine réservé aux Chefs français titrés Maîtres Restaurateurs, les ambassadeurs d’une cuisine de qualité certifiée faite maison par l’État. Cette année, les sélections des restaurateurs se sont déroulées durant plusieurs mois sur cinq étapes de qualification.

La deuxième édition du concours national de cuisine "Le panier mystère" parrainé par le chef Georges Blanc

L’ultime épreuve de cette compétition s'est déroulée le 24 avril dernier, au sein du nouveau campus de l’Institut Le Cordon Bleu Paris. Chaque Chef était épaulé par un jeune commis actuellement en formation dans cet établissement. Ils avaient 3h10 pour réaliser un plat salé en 5 assiettes autour du thème "Le Panier Mystère 100% frais, 100% brut, 100% terroir".

Leur défi était de préparer une recette de leur choix à partir d’un même "Panier Mystère", composé : de légumes ou fruits de saison, d’une viande ou d’une volaille et/ou d’un poisson ou crustacé imposé. Les finalistes étaient évalués et notés par un jury sur les critères de : l’esthétisme de l’assiette, la dégustation, la technicité, l’organisation et la planification du travail.



Et c'est Cédric Bayle, de L’Xtrème à St Jean de Bournay en Isère, qui a remporté cette édition 2017 !



