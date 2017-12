Galia, Laurent Baffie et Viktor Vincent dans A La Bonne Heure

publié le 19/12/2017 à 12:30

Le secret d'enfance de la reine des nuits parisiennes

"Domino", petit garçon aux traits fins né à Marseille dans les années cinquante, a un penchant immodéré pour les falbalas de sa maman. Malheureusement, cela fait mauvais effet au cœur du Panier, quartier ou les demi-teintes n'existent pas, ou les hommes se doivent d'être taciturnes et virils, et les femmes plus que sensuelles.



Cependant, l'enfant a choisi son clan. Il n'aime pas les jeux violents, l'esprit guerrier de ses camarades, leur préférant la compagnie, les tenues et la délicatesse des filles. L'univers féminin le fascine ; il est convaincu que c'est le sien. Mais comment le vivre, l'admettre, le dire ? Le vilain petit canard pourra-t-il devenir une autre créature ? Un de ces cygnes noirs dont sa maîtresse d'école lui révèle un jour l'existence ?

Quand j'étais petit garçon (Plon) est un récit vrai, tendre, plein d'émotion, un témoignage sincère, jamais misérabiliste ni désespérant, sur l'éclosion à ce qu'on est réellement au fond de soi. Avec amour et humour, sens du détail et franchise, Galia raconte ici pour la première fois son enfance... de petit garçon pas comme les autres.

"Quand j'étais petit garçon", le livre de Galia (Plon)

Les petites annonces de Laurent Baffie

Après le gros succès son dictionnaire des noms propres, Laurent Baffie revient en librairie avec Mes petites annonces drôles, poétiques ou franchement limites (Kero). Ces petites annonces sont hilarantes, souvent grivoises et parfois poétiques. Dans cet ouvrage, disponible depuis le 8 novembre, le trublion joue avec les mots comme personne et livre un hommage très personnel à Pierre Dac. Par exemple :



- Potier cherche capote en glaise.

- Gode ceinture écœuré par certaines pratiques cherche place de portemanteau dans chambre d'enfant.

- Chocolat noir désireux de s'intégrer cherche place dans boite de chocolats blancs.

- Hardeur à la retraite cherche place de saucier dans grand restaurant.

- Peuple plongé dans l'obscurantisme cherche despote pour l'éclairer.

- Urgent ! Œdipe cherche une place pour le concert de NTM.

- Particulier vend canards sur le bon coin coin. Mecano cherche mec anal.

"Mes petites annonces" de Laurent Baffie (Kero)

L'art de l'illusion avec Viktor Vincent

Le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à utiliser un mélange d’astuce, d’illusion, de suggestion et de psychologie pour créer des démonstrations déroutantes donnant souvent l’impression d’un don paranormal… mais il ne s’agit que d’une impression !





Il est considéré comme l'un des meilleurs mentalistes francophone. Dans Le carnet du mentaliste, Viktor Vincent vous donne les clefs pour étonner vos proches autour d’expériences ludiques avec des objets du quotidien et mieux comprendre l’art fabuleux du mentalisme.



"Le carnet du mentaliste" de Viktor Vincent (Larousse)

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.