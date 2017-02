Frédéric Saldmann est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 21/02/2017 à 10:30

Ses précédents ouvrages, Le meilleur médicament c’est vous ! et Prenez votre santé en main !, ont connu un immense succès avec plus de 3 millions de lecteurs dans le monde. Aujourd'hui, le docteur Frédéric Saldmann est de retour en librairie avec Votre santé sans risque, déjà tiré à plus de 150.000 exemplaires. De précieux conseils pour une santé de fer !

"Votre santé sans risque" de Frédéric Saldmann (Albin Michel)

"Nous avons en nous de quoi devenir de véritables forces de la nature. Par des moyens simples et naturels, vous allez enfin découvrir les incroyables ressources que vous possédez pour préserver votre santé. Oui, nous pouvons changer à n’importe quelle période de notre vie ! Dans ce livre, je vous propose un rendez-vous intime avec vous-même et de nouveaux secrets pour avoir une santé de fer : des règles d’hygiène surprenantes pour armer votre corps, des coupe-faim naturels pour perdre durablement du poids, l’assurance d’un ventre plat, une libido rayonnante, un sommeil garanti et réparateur. Les clés du bonheur sont dans Votre santé sans risque." - Dr Frédéric Saldmann

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

