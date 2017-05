Frédéric Diefenthal arrose son arrivée aux Grosses Têtes

Best of 28/05/17

publié le 28/05/2017 à 18:00

Que ne peut-on pas faire en apesanteur ? Pierre Bénichou raconte une très vieille anedote, et en plus une anecdote qu'il raconte pour la troisième fois ? Quand les Grosses Têtes sont presque collées par une auditrice alors que l'auditrice réussit a répondre rapidement. Frédéric Diefenthal se fait charrier par Bernard Mabille et Chantal Ladesou par Laurent Ruquier. Chantal Ladesou a réédité ses expériences flatulentes ce qui offusque Pierre Bénichou. Tout ça et bien d'autres bons moments dans le best de la semaine des Grosses Têtes...