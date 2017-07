Frédéric Dard, rock'n'roll et amour caché dans la Curiosité

publié le 07/07/2017 à 18:00

Les œuvres de Frédéric Dard

En avant la Moujik, Ca mange pas de pain, Dis bonjour à la dame, Sucette boulevard… ce sont les titres de quelque unes des 192 aventures de San Antonio, le commissaire inventé par Frédéric Dard ! Un écrivain gargantuesque, fou d’aventures, de jeux de mots, ivre de son imagination, mais comment est-il devenu l'un des plus gros succès de l'édition française, réponse avec notre invité Eric Bouhier auteur du Dictionnaire Amoureux de San Antonio paru chez Plon.

Les secrets du rock'n'roll

On est rock’n roll dans la curiosité ! Saviez-vous que la première rockeuse était une bonne sœur noire ? Qu'Elvis a construit sa légende grâce aux chansons des autres ? C’est fou mais vrai et vous apprenez mille autres choses avec le journaliste musical Stéphane Koechlin !

Stéphane Koechlin est l'auteur du livre Les secrets du rock paru à la Librairie Vuibert.

Marie Mayer, l'amour caché de JFK

C’est une date que personne n’a oublié, le 22 novembre 1963, JFK est assassiné à Dallas…un demi-siècle plus tard, on ne sait toujours pas qui a commandité ce meurtre politique, l’histoire d’une femme peut éclairer ce mystère, elle s’appelait Mary Meyer et notre invité, le journaliste Jean Lesieur, a enquêté sur celle qui fût pendant 4 ans l’amour caché du Président américain.

Jean Lesieur publie Un meurtre à Georgetown aux éditions l’Artilleur.

