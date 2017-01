Frédéric Dard dans la Curiosité

La vie de Frédéric Dard, une semaine tout en bio et les cachalots. La Curiosité Est Un Vilain du 5 janvier 2017.

Crédit : STAFF / UPI / AFP Le dictionnaire recense 3000 expressions et citations de l'auteur Frédéric Dard.

par Coralie Lutinier publié le 05/01/2017 à 18:48

La vie de Frédéric Dard

En avant la Moujik, Ca mange pas de pain, Dis bonjour à la dame, Sucette boulevard… ce sont les titres de quelque unes des 192 aventures de San Antonio, le commissaire inventé par Frédéric Dard ! Un écrivain gargantuesque, fou d’aventures, de jeux de mots, ivre de son imagination, mais comment est-il devenu l'un des plus gros succès de l'édition française, réponse avec notre invité Eric Bouhier auteur du Dictionnaire Amoureux de San Antonio paru chez Plon.



Dictionnaire Amoureux de San Antonio

Une semaine tout en bio

Manger, consommer bio, est-ce une mode ? Quels aliments faut-il privilégier ? Quels bienfaits pour la santé ? Comment les agriculteurs sont-ils contrôlés ? A quels labels faut-il se fier ?

On répondra à toutes vos questions avec Benjamin Jérôme journaliste au Parisien magazine/Aujourd’hui en France



Le Parisien Magazine 6 janvier 2017

Les cachalots

Place à une aventure fantastique!

A l'occasion du salon de la plongée, on vous emmène nager au milieu des cachalots, ces géants des mers aux facultés incroyables. Saviez-vous par exemple qu'ils communiquent entre eux et qu'ils ne parlent pas la même langue en fonction de l'océan où ils vivent ?!

François Sarano, plongeur, ancien directeur scientifique des missions Calypso, avec le commandant Cousteau, nous fait découvrir les cachalot...

François Sarano sera sur le Salon International de la Plongée sous-marine du 6 au 9 janvier 2017 Porte de Versailles avec son association Longitude 181 à la rencontre du public et une conférénce sur les Cachalots de l'Ile Maurice le samedi 7 janvier à 15h00 sur l'espace conférence du Salon