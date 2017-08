Franz Olivier Gingembre aux Grosses Têtes

Best of 02.08.2017

publié le 02/08/2017 à 18:00

Chantal Ladesou réalise un exploit, elle trouve l'auteur d'une citation. Chantal qui raconte ses achats, des fourchettes à escargot dans une brocante et un plumeau télescopique sous la Pyramide du Louvre, elle a vraiment une vie passionnante;

Quand Laurent Ruquier propose la valise à Valérie Mairesse, elle demande s'il faut qu'elle la porte, c'est Arielle Dombasle qui explique le déroulement.

Quand Christophe Baugrand est là on peut être sûr qu'il y a de la chanson, même la Bonne du Curé.

Quel renseignement Cristina Cordula cherche-t-elle en regardant la taille des doigts et des pieds d'un homme ?

Quand Arielle Dombasle dit "Ah moi je sais" on est sûr qu'elle n'a pas la réponse.

Franz-Olivier Giesbert et JeanFi donnent leurs trucs aphrodisiaques

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Retour sur les débuts de Valérie Mairesse dans Les Grosses Têtes Crédit : dailymotion