Frank Leboeuf est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Frank Leboeuf est de retour sur les planches avec "Ma belle-mère et moi - 9 mois après" à la Comédie Caumartin. Le comédien est l'invité de Stéphane Bern le lundi 16 janvier 2017.

16/01/2017

Après le succès de Ma belle-mère, mon ex et moi il y a 2 ans, Frank Leboeuf est de retour ! Dans cette suite intitulée Ma belle-mère et moi - 9 mois après, l'ancien footballeur retrouve Nicolas Vitiello, Véronique Demonge et Christine Lemler. L'homme de 48 ans n'est pas que comédien, il a également co-écrit et produit la pièce. Frank Leboeuf vous donne rendez-vous à partir du 17 janvier au théâtre de la Comédie Caumartin à Paris.

"Ma belle-mère et moi - 9 mois après" avec Frank Leboeuf à la Comédie Caumartin

L'histoire : Julien, présentateur télé et Zoé sa femme attendent un heureux événement. Une jolie petite fille est sur le point de voir le jour. Si la joie et le bonheur comblent les parents, la nouvelle doit rester secrète. En effet, la ménagère de moins de 50 ans ne verrait pas d'un bon œil son présentateur chouchou devenir l'homme d'une seule femme. Les audiences seraient catastrophiques.



Solange, la détestable belle-mère, enceinte de Yoann, l'homme de maison, est sur le point d'accoucher, va trouver là le moyen de faire chanter son beau-fils. Yoann va, c'est ce qu'il pense, mettre au point un scénario infaillible pour sauver son ami/patron.



La maladresse, l'avidité, la naïveté et la fierté de chacun de ses personnages vont mettre ce plan à mal .La vérité sera t'elle rétablit ? Sans doute, mais à quel prix ?

