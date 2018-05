Françoise Fabian dans A La Bonne Heure

publié le 18/05/2018 à 12:30

Grande Dame du cinéma français, Françoise Fabian a décidé de se lancer dans la musique, qu'elle chérit tant ! La comédienne de 84 ans vient donc de publier un premier album, tout simplement intitulé Françoise Fabian.

Françoise Fabian publie son premier album éponyme

Du théâtre où elle fait ses premiers pas sous la direction de Jean Meyer de la Comédie Française et où elle poursuivra une riche carrière aux côtés des plus grands comme Jean Marais, Jacques Weber ou encore Jean Cocteau... Au cinéma où elle tourne dès les années 1970 avec les réalisateurs les plus prestigieux (Éric Rohmer, Jacques Demy, Claude Lelouch, François Ozon, Françoise Sagan...), Françoise Fabian est aujourd'hui une véritable icônes du cinéma français.

Pour autant, l'actrice continue de rêver à une autre de ses passions : la musique. La musique, qu’elle effleura du bout des doigts il y a des années, et qui devient réalité pour elle en 2015, lorsqu’elle interprète deux titres de l’album Les gens dans l'enveloppe, écrits et composés par Alex Beaupain pour accompagner le livre éponyme d'Isabelle Monnin.

Aujourd’hui, Françoise Fabian présente son tout premier album, réalisé par son ami Alex Beaupain, qui en a écrit quelques titres. Le chanteur a rassemblé avec et autour d’elle de grands noms de la chanson française. Objectif : lui construire un répertoire entièrement original. Parmi ces artistes, nous retrouvons Julien Clerc, Vincent Delerm, Charles Aznavour, La Grande Sophie, Dominique A mais aussi Nicolas Ker.



Ce premier opus éponyme sera accompagné d’une résidence au Théâtre de l’Athénée cet automne.



