François Cluzet dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 13/03/2018 à 12:30

Trente-cinq ans après L'été meurtrier, François Cluzet et Jean Becker collaborent de nouveau ensemble. Cette fois-ci, il s'agit de l'adaptation du roman Le collier rouge de Jean-Christophe Ruffin, publié en 2014. Le comédien donne notamment la réplique à Nicolas Duvauchelle. Le film sortira en salles le 28 mars prochain.

"Le collier rouge" de Jean Becker, avec François Cluzet

L'histoire : Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…

> "Le collier rouge" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

