Franck Gastambide et Malik Bentalha dans A La Bonne Heure

Franck Gastambide, Malik Bentalha et Stéphane Bern

publié le 11/04/2018 à 12:30

En 20 ans, la saga Taxi a totalisé plus de 27 millions d'entrées au cinéma ! Aujourd'hui, 11 ans après le quatrième volet, Franck Gastambide a décidé de relancer la franchise avec un cinquième film, écrit en collaboration avec Luc Besson et Stéphane Kazandjian. L'humoriste Malik Bentalha fait notamment partie du casting. Le long métrage sortira dans 800 salles en France le 11 avril prochain.

"Taxi 5", de et avec Fanck Gastambide

L'histoire : Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

> "Taxi 5" - Bande-annonce (2018)

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

