Franck Dubosc dans A La Bonne Heure

Pour la première fois, Franck Dubosc, l'un des humoristes les plus populaires de France, passe derrière la caméra ! Le comédien vient de réaliser Tout le monde debout, dans lequel il joue aux côtés d'Alexandra Lamy, mais aussi Elsa Zylberstein, Claude Brasseur ou encore Gérard Darmon. Le film sortir au cinéma le 14 mars prochain.

"Tout le monde debout", le premier film de Franck Dubosc

L'histoire : Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



