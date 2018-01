Fous rires en cascade aux Grosses Têtes

publié le 12/01/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui a été député mais c'est dans le Grand Studio qu'elle préfère retrouver son siège.

…Roselyne Bachelot



Une Grosse Tête qui préfère la maison du whisky au Palais Bourbon.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui allume un cierge à Notre Dame de la Garde dès qu'il trouve une bonne réponse.

… Titoff



Une Grosse Tête qui n'est pas marin mais qui rame sur les questions.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête trop viril pour être steward du coup il a choisi marin

… Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête qui a un mois pour présenter ses vœux et toute l'année pour nous dire "merde".

… Pierre Bénichou

Laurent Ruquier

