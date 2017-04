Flops du cinéma et petites bestioles dans La Curiosité

publié le 01/04/2017 à 14:00

Les bides du cinéma

Quels sont ces films qui ont coûté très cher et qui ont mangé la poussière ? Un bide est-il forcément un mauvais film ? Peut-il briser la carrière d'un comédien ? Ou faire couler un studio de cinéma ?

Ben Hur de Lew Wallace (remake du film de 1959), 47 Ronin avec Keanu Reeves, Giorgino avec Mylène Farmer ou encore La Porte du Paradis de Michael Cimino considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre… Le journaliste Thierry Chèze passe en revue ces films malheureux qui n'ont pas rencontré leur public malgré une débauche d'effet spéciaux et un budget faramineux.



Idées reçues sur les bestioles

Est-ce que toucher un crapaud donne des boutons ? Le scarabée est-il dangereux ? Faut-il vraiment s’immobiliser quand on voit une guêpe ou taper du pied pour faire fuir les serpents ? Une mouche, un ver de terre… C'est sale ? Les blattes se multiplient quand on les écrase ?

L'entomologiste François Lasserre démêle le vrai du faux et vient briser quelques-unes de nos idées reçues sur les bestioles… La petite bête viendra-t-elle manger la grosse ?

François Lasserre est l'auteur du livre Les petites bêtes qui font peur … mais pas trop aux éditions Salamandre.



Le jeu du week-end



