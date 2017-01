Flics Marseillais dans la Curiosité

La déprime des flics Marseillais, Bachar Al Assad, Les momies. La Curiosité Est Un Vilain du 19 janvier 2017.

Crédit : BORIS HORVAT / AFP Des effectifs de police à Marseille lors d'une manifestation, le 19 octobre 2016

par Coralie Lutinier publié le 19/01/2017 à 19:11

La déprime des flics Marseillais

Manque de moyens, manque de considération, à Marseille, les flics sont au bout du rouleau…

c’est le titre de l’article de nos confrères du Parisien Magazine-Aujourd’hui en France en partenariat avec RTL, et Brendan Kemmet est allé à la rencontre des policiers de Marseille.



Parisien Magazine du 20 janvier 2017

Bachar Al Assad

C'est l'histoire d'un dictateur : Bachar el Assad.

Il fait la guerre à son propre peuple depuis 6 ans et se présente comme le seul rempart contre le terrorisme. Vous verrez notamment comment il a manipulé les chefs d'Etats occidentaux.

Le journaliste Antoine Vitkine nous raconte comment Bachar Al Assad tient depuis des années une partie de notre destin entre ses mains.



Antoine Vitkine a réalisé le documentaire Bachar, moi ou le chaos qui sera diffusé le 23 janvier à 22h35 sur France 3.



> Bachar moi ou le chaos

Les momies

Vous avez toujours cru que les momies étaient égyptiennes … oui il y en a mais… les plus vieilles, les premières sont incas !

On voyage 7000 ans en arrière en Amérique du Sud à la rencontre des peuples chinchorros et paracas et on vous révèle tous leurs secrets de momification avec Patrice Lecoq maître de conférence en archéologie de l'ère andine à Paris 1 et Raphaël Dupin, directeur de Cap Sciences.

à voir l’exposition Les momies ne mentent jamais qui se tient au Hangar 20 à Bordeaux jusqu’au 5 mars.