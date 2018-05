Films maudits

publié le 14/05/2018 à 13:00

L'homme qui tua Don Quichotte

Après plus de vingt ans de péripéties le film de Terry Gilliam L’homme qui tua Don Quichotte devrait enfin être projeté au Festival de Cannes le samedi 19 mai et sortir en salles le même jour...

Depuis que l’ancien Monty Python a le projet d’adapter le livre de Cervantes, les catastrophes se sont succédées, forgeant sa légende de film maudit.

Avec Vincent Perrot, nous allons voir que la malédiction s’est abattue sur d’autres œuvres cinématographiques telles qu’Apocalypse Now, Cléopatre ou Waterworld...



